Росія вимагає від Google заблокувати новину про приховування реальної смертності

Роскомнагляд направив компанії Google повідомлення про необхідність заблокувати на сайті «МБХ медіа» новину, написану за статтею Financial Times про те, що реальна смертність у Росії від коронавірусу значно вища від офіційних даних.

Про це повідомляє «МБХ медіа».

У повідомленні йдеться, що вимога про блокування ґрунтується на рішенні Генпрокуратури від 13 травня 2020 року. Генпрокуратура постановила, що новина містить «заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, які проводяться з порушенням встановленого порядку».

Повідомлення було направлено в Google, оскільки сайт видання знаходиться на хмарному хостингу Google Cloud Platform. У «МБХ медіа» ніяких повідомлень не отримували, стверджує редакція.

«Ми зобов'язані повідомити вам про те, що ви повинні видалити відповідний контент з вашого проєкту або зробити його недоступним в Росії», - заявили після цього в Google.

13 травня Financial Times випустила текст, в якому стверджувалося, що реальна кількість померлих від коронавірусу в Росії може бути вищою від офіційних даних на 70%.

У той самий день влада Москви заявила, що не включає понад 60% смертей заражених коронавірусом в офіційну статистику, оскільки ті сталися «від явних альтернативних причин».

Роскомнагляд 14 травня повідомляв, що перевіряє публікації про смертність у Росії, які вийшли в The New York Times і Financial Times раніше в травні.

Своєю чергою МЗС РФ вимагає від Financial Times і The New York Times спростувати публікації. За словами офіційного представника МЗС Марії Захарової, «в матеріалах автори не враховували офіційну позицію Росії на момент підготовки публікацій з висунутих претензій». Ідеться не про помилку журналістів, заявила вона, а про те, що вони «не були зацікавлені в пошуку істини».

Комісія Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи натомість заявила, що вимагають вжити заходів до видань, аж до позбавлення їх акредитації в Росії.