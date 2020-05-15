Росія оскаржила у Верховному суді Нідерландів виплату $50 мільярдів акціонерам ЮКОСа

Російська Федерація подала касацію до Верховного суду (ВС) Нідерландів на рішення апеляційного суду Гааги про виплату 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам ЮКОСа.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції РФ.

«15 травня 2020 року РФ подала до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу, в якій вимагає скасування рішення Апеляційного суду Гааги за позовом мажоритарних акціонерів колишньої НК«ЮКОС», що зобов'язує Росію виплатити 57 млрд доларів США в якості відшкодування нібито завданих ним збитків», - сказано в повідомленні.

Російський Мін'юст окремо повідомляє, що РФ послідовно відстоюватиме свої інтереси, не тільки у касаційній інстанції Нідерландів, але і «в інших юрисдикціях».

Як відомо, компенсацію колишнім акціонерам компанії в 2014 році присудив Гаазький арбітраж, який вважав, що Росія незаконно націоналізувала ЮКОС.

Верховний суд Нідерландів - остання інстанція, яка може заблокувати рішення про виплату компенсації, вже розглянуте кількома міжнародними судами.

Так, у 2016-му Окружний суд Гааги скасував рішення арбітражного суду (скаргу подала російська сторона), але в лютому 2020-го апеляційний суд підтвердив рішення арбітражу.