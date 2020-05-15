Росія оскаржила у Верховному суді Нідерландів виплату $50 мільярдів акціонерам ЮКОСа
Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції РФ.
«15 травня 2020 року РФ подала до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу, в якій вимагає скасування рішення Апеляційного суду Гааги за позовом мажоритарних акціонерів колишньої НК«ЮКОС», що зобов'язує Росію виплатити 57 млрд доларів США в якості відшкодування нібито завданих ним збитків», - сказано в повідомленні.
Російський Мін'юст окремо повідомляє, що РФ послідовно відстоюватиме свої інтереси, не тільки у касаційній інстанції Нідерландів, але і «в інших юрисдикціях».
Як відомо, компенсацію колишнім акціонерам компанії в 2014 році присудив Гаазький арбітраж, який вважав, що Росія незаконно націоналізувала ЮКОС.
Верховний суд Нідерландів - остання інстанція, яка може заблокувати рішення про виплату компенсації, вже розглянуте кількома міжнародними судами.
Так, у 2016-му Окружний суд Гааги скасував рішення арбітражного суду (скаргу подала російська сторона), але в лютому 2020-го апеляційний суд підтвердив рішення арбітражу.