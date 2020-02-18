Суд Гааги зобов'язав РФ виплатити понад $50 мільярдів колишнім акціонерам ЮКОСа
Про це повідомляє АР.
Як зазначається у постанові, опублікованій у вівторок, апеляційний суд Гааги визнав, що рішення окружного суду Гааги 2016 року про скасування рішення міжнародного арбітражу "було невірним" : "Це означає, що арбітражне рішення знову набирає чинності".
Тепер після рішення Апеляційного суду Росія може оскаржити у Верховному суді Нідерландів.
Як відомо, у 2014 році Постійний арбітражний суд в Гаазі ухвалив рішення, що Росія повинна виплатити $50 мільярдів компенсації збитку колишнім акціонерам ЮКОСа.
У 2016 році окружний суд Гааги скасував його, заявивши, що міжнародна арбітражна колегія не мала юрисдикції, оскільки справа базувалася на енергетичному договорі, який Росія підписала, але не ратифікувала.