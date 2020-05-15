В Ухані - 11 нових безсимптомних хворих на COVID-19

В Ухані коронавірус COVID-19 виявили у ще 11 осіб, у яких не було симптомів хвороби.

Про це повідомляє CNN.

«За інформацією міської Комісії з питань охорони здоров’я Китаю, Ухань, що став епіцентром поширення пандемії коронавірусу, повідомив сьогодні про 11 нових безсимптомних випадків», - йдеться у повідомленні.

Випадки були виявлені у кількох районах по всьому місту.

На цей момент у місті проводиться масштабне тестування на вірус, в рамках якого планується перевірити всіх 11 мільйонів жителів міста.

Як зазначається, 13 травня за один день в Ухані протестували 67 026 людей. Близько 559 безсимптомних хворих знаходяться під наглядом медиків.

«Ухань щодня виявляє від декількох до десятка безсимптомних інфекцій. Хоча ці безсимптомні інфекції лікуються ізольовано, вони все ще викликають занепокоєння в суспільстві», - наголошується у повідомленні.

В Ухані офіційно зафіксували 3 869 смертей від COVID-19, що становить більшість летальних випадків у Китаї від цієї хвороби. У місті підтверджено понад 50 тис. зараження коронавірусом.

За даними Worldometer, всього у Китаї зафіксовано 82 933 випадків. Кількість летальних випадків кілька днів поспіль не зростає і становить 4 633.

Фото: Xinhua