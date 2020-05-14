Єврокомісія звернеться до Суду ЄС через дискримінацію заробітчан в Австрії

Європейська комісія звернеться до Суду ЄС у зв'язку з невідповідністю європейському законодавства Австрії у сфері індексації родинних доходів та оподаткування витрат на утримання родин і дітей для громадян інших європейських країн, які працюють на території Австрії.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«1 січня 2019 року Австрія ввела в дію механізм індексації розміру родинних доходів, включаючи податкові кредити на дітей та на утримання родин, для працівників з інших країн ЄС, що працюють в Австрії, але діти яких проживають за її кордонами. Єврокомісія дійшла висновку, що таким механізм індексації суперечить правилам ЄС щодо свободи руху робочої сили та щодо заходів координації у системі соціального захисту», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає Єврокомісія, згаданий закон на практиці є проявом дискримінації щодо працівників з інших країн ЄС на території Австрії, які роблять вагомий внесок в економіку країни, її систему соціального захисту, але отримують менший прибуток порівняно з такими ж працівниками, діти яких проживають разом з ними. Крім того, така індексація не поширюється на австрійських працівників, які працюють за кордоном і перебувають в аналогічній ситуації.

Єврокомісія нагадала, що держави-члени не можуть зменшувати розмір будь-яких грошових надходжень для персон, що інтегровані в національну систему соціального захисту, лише з тієї причини, що члени родини такого працівника проживають за межами їх національної території.

Звернення Єврокомісії до Суду ЄС є останнім кроком у правовій процедурі проти Австрії, яка розпочалася у січні 2019 року після того, як Австрія двічі не змогла надати задовільної відповіді на формальний лист-повідомлення Єврокомісії про допущені порушення соціальних прав європейців.