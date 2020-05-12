В Австрію вилетять ще два чартери з українськими заробітчанами

Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії організовує на 18 травня ще два спеціальні авіарейси, які доставлять сезонних робітників з Києва до Лінца.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив управляючий справами Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії Штефан Гамедінгер.

"Зараз я займаюся організацією двох інших рейсів з приблизно 390 людьми з Києва до Лінца на 18 травня 2020 року. Ці два літака також прибувають на замовлення нашої Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії", - заявив він.

Фото: gemueselust.at

Крім того, ще один спецрейс із робітниками з України планується всередині червня 2020 року.

Раніше 8 травня до Лінца (столиця федеральної землі Верхня Австрія) прибув перший спецрейс з Києва, який привіз 213 українських сезонних робітників. Цей рейс також був організований Асоціацією виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії після того, як відповідні домовленості були досягнуті між урядами двох країн.

За словами Гамедінгера, в одного з прибулих українців після тестування було виявлено COVID-19, а тому наразі 19 робітників знаходяться під карантином - "але не в одному місці, а в маленькими групами у шести різних фермерів". Інші 194 українських робітників з першого рейсу вже працюють на зборі полуниці.

Як повідомили в Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії, вони потребують цих близько 800 сезонних робітників для збирання полуниці, абрикос, вишні, і що, особливо важливо – огірків. Там також хотіли б, щоб заробітчани залишилися і на збір яблук.

"Чотири-шість місяців на рік – було б супер", - заявив Гамедінгер.

Як відомо, через пандемію COVID-19 Австрія заборонила приземлятися на своїй території для пасажирських літаків з низки країни. В австрійському МОЗ підтвердили кореспонденту Укрінформу, що ця заборона, яка діє до 22 травня, поширюється і на рейси з України.

Водночас у відповідному указі МОЗ зроблений виняток для спеціальних рейсів, які перевозять сезонних працівників та доглядальників за літніми людьми, велику потребу в яких наразі відчувають в Австрії.

З іншого боку, уряд України з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, з 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Через пандемію COVID-19 частина українських заробітчан втратили або обмежили свою роботу.

30 квітня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав перемовини з країнами Європи щодо запрошення українських робітників на сезонні роботи. 5 травня стало відомо, що перемовини про приїзд українців на сезонні роботи ведуть представники кількох країн, серед них - Ізраїль, Фінляндія, Австрія, Німеччина та країни, що межують з Україною.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко також повідомив, що Україна дозволить чартерні рейси для заробітчан. Вже відбулися спецрейси з українськими робітниками до Лондона, Гельсінки, Франкфурта та Лінца.