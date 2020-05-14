У Німеччині підірвали охолоджувальні вежі закритої АЕС

У західнонімецькому містечку Філіпсбург (район Карлсруе, земля Баден Вюртемберг) вранці 14 травня було підірвано охолоджувальні вежі виведеної з експлуатації місцевої АЕС.

Про це повідомляє Südwestrundfunk з посиланням на енергетичну компанію EnBW Kernkraft GmbH.

«Сьогодні о 6:05 були підірвані дві вежі охолодження АЕС», - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб можна було краще контролювати падіння, у зовнішній оболонці 152-метрових веж були зроблені спеціальні прорізи (по 1100 шт. у кожній), в які було закладено вибухівку.

Над підготовкою вибуху працювали чотири роки.

На місці колишньої АЕС у Філіпсбурзі планується побудувати підстанцію лінії живлення Ultranet DC, яка транспортуватиме велику кількість електроенергії з вітроелектростанцій у Північному морі до півдня На місці колишньої АЕС у Філіпсбурзі планується побудувати підстанцію лінії живлення Ultranet DC, яка транспортуватиме велику кількість електроенергії з вітроелектростанцій у Північному морі до півдня Німеччини

Компанія не оголошувала зазделегідь дату операції з міркувань безпеки, щоб уникнути зібрання натовпу. Тим не менш, подивитися все одно зібралося чимало людей, а також активістів Greenpeace. Район навколо електростанції з обох боків Рейну був обнесений трьома запобіжними кордонами.

АЕС у Філіпсбурзі потужністю 2394 МВт була виведена з експлуатації 31 грудня 2019 року.

У 2000 році у Німеччині ухвалили закон, який встановив план поетапної зупинки АЕС і відмови від атомної енергетики, який був скоригований у 2010-2011 роках. Повністю закрити всі АЕС планується до 2022 року.