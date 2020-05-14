Для економіки США одним з найкращих в історії стане 2021 рік - Трамп

Президент США Дональд Трамп очікує, що у третьому кварталі 2020 року почнеться рух до відновлення американської економіки, оскільки все більше штатів знову відкривають різні види бізнесу.

Про це повідомляє FOX Business.

За словами Трампа, третій квартал буде перехідним до зростання.

"Я називаю це переходом до величі... Ми збираємося досягти успіху у четвертому кварталі, і я гадаю, що в наступному році, з усіма стимулами, усіма речами, які ми зробили, я вважаю, що ми побачимо один з найкращих років для економіки, що у нас були", - сказав він.

Читайте також: Трамп підтримав Маска в суперечці щодо перезапуску Tesla

Президент США також хоче, щоб зміцнення долара супроводжувало відновлення економіки.

"Це гарний час, щоб мати сильний долар, тому що весь світ, ви знаєте, ми платимо нуль відсотків, правильно. Цього раніше ніколи не було. Ми платимо так мало. Всі хочуть бути з доларами, тому що ми тримали його сильним. Я би зберігав його сильним", - сказав він.

Водночас він не виключає введення негативної ставки, як це зробили Німеччина та Японія.

"Якщо вони отримують перевагу від негативних ставок, ми теж повинні. Я твердо переконаний, що у нас повинні бути негативні показники", - сказав Трамп.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що коронавірус став "найгіршою в історії" атакою на Сполучені Штати, перевершивши трагедію Перл-Гарбора та терористичні напади 2001 року.

Фото: The White House