Трамп підтримав Маска в суперечці щодо перезапуску Tesla
Про це глава Білого дому заявив у вівторок на офіційній Twitter-сторінці.
"Каліфорнія повинна дозволити заводу Tesla й Ілону Маску відкрити завод зараз. Це можна зробити швидко й безпечно!" - написав американський президент.
Таким чином, глава Білого дому відреагував на заяву Ілона Маска про те, що він відновлює виробництво, попри невдалі переговори з місцевою владою, яка не дозволила виключення для Tesla.
"Сьогодні Tesla відновлює виробництво, попри заборону округу Аламеда. Я буду на лінії (виробництва – ред.) з усіма іншими. Якщо когось заарештовують, я прошу, щоб це був лише я", - написав Маск у понеділок.
Пізніше він пояснив, що отримав дозвіл на відновлення роботи заводу від штату Каліфорнія. Однак свої заперечення висловила влада округу.
"Так, Каліфорнія надала дозвіл, але чиновник округу, який обіймає невиборчу посаду, незаконно відхиляє це. Крім того, всім іншим автомобільним компаніям у США дозволено перезапустити виробництво. Відокремлюють лише Тесла", - підкреслив Маск.
Як повідомлялося, в США окремі штати оголосили про поступове послаблення карантинних заходів.