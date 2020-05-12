Трамп підтримав Маска в суперечці щодо перезапуску Tesla

Президент США Дональд Трамп виступив на підтримку засновника й очільника підприємства з вироблення електрокарів Tesla Ілона Маска, який власним рішенням поновив роботу заводу всупереч забороні місцевої влади.

Про це глава Білого дому заявив у вівторок на офіційній Twitter-сторінці.

"Каліфорнія повинна дозволити заводу Tesla й Ілону Маску відкрити завод зараз. Це можна зробити швидко й безпечно!" - написав американський президент.

Таким чином, глава Білого дому відреагував на заяву Ілона Маска про те, що він відновлює виробництво, попри невдалі переговори з місцевою владою, яка не дозволила виключення для Tesla.

"Сьогодні Tesla відновлює виробництво, попри заборону округу Аламеда. Я буду на лінії (виробництва – ред.) з усіма іншими. Якщо когось заарештовують, я прошу, щоб це був лише я", - написав Маск у понеділок.

Пізніше він пояснив, що отримав дозвіл на відновлення роботи заводу від штату Каліфорнія. Однак свої заперечення висловила влада округу.

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"Так, Каліфорнія надала дозвіл, але чиновник округу, який обіймає невиборчу посаду, незаконно відхиляє це. Крім того, всім іншим автомобільним компаніям у США дозволено перезапустити виробництво. Відокремлюють лише Тесла", - підкреслив Маск.

Як повідомлялося, в США окремі штати оголосили про поступове послаблення карантинних заходів.