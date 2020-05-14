В Іспанії вперше за п’ять днів зросла кількість смертей від COVID-19

Кількість померлих унаслідок захворювання на коронавірус в Іспанії за останню добу становить 217 осіб.

Про це повідомляє El Pais.

«МОЗ Іспанії у четвер заявило про збільшення летальних випадків від коронавірусу за минулу добу - 217», - йдеться у повідомленні.

Таким чином вперше за останні 5 діб в Іспанії кількість загиблих від захворювання на COVID-19 перевищила позначку 200.

Загальна кількість загиблих від нового вірусу сягає 27 321 людини.

За словами керівника координаційного штабу при МОЗ Фернандо Саймона, це можна пояснити тим, що деякі регіони повідомили про загибель людей від COVID-19, які померли раніше.

Зазначається, що всього в Іспанії зареєстровано 229 540 випадків захворювання на коронавірус. Серед них 143 374 особи вже вилікувалися й виписані з медзакладів.

Станом на середину дня 14 травня у світі коронавірус COVID-19 діагностували у 4 454 038 осіб, з них – 298 774 людини померли, 1 676 131 особа одужала.

фото: АА