В Іспанії вперше за п’ять днів зросла кількість смертей від COVID-19

В Іспанії вперше за п’ять днів зросла кількість смертей від COVID-19

Укрінформ
Кількість померлих унаслідок захворювання на коронавірус в Іспанії за останню добу становить 217 осіб.

Про це повідомляє El Pais.

«МОЗ Іспанії у четвер заявило про збільшення летальних випадків від коронавірусу за минулу добу - 217», - йдеться у повідомленні.

Таким чином вперше за останні 5 діб в Іспанії кількість загиблих від захворювання на COVID-19 перевищила позначку 200.

Загальна кількість загиблих від нового вірусу сягає 27 321 людини.

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За словами керівника координаційного штабу при МОЗ Фернандо Саймона, це можна пояснити тим, що деякі регіони повідомили про загибель людей від COVID-19, які померли раніше.

Зазначається, що всього в Іспанії зареєстровано 229 540 випадків захворювання на коронавірус. Серед них 143 374 особи вже вилікувалися й виписані з медзакладів.

Станом на середину дня 14 травня у світі коронавірус COVID-19 діагностували у 4 454 038 осіб, з них – 298 774 людини померли, 1 676 131 особа одужала.

фото: АА

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