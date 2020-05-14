Після нового спалаху COVID-19 Ліван повертається до суворого карантину - ЗМІ

Уряд Лівану вирішив поновити масштабні протиепідемічні обмеження у країні на тлі збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію, зафіксованого після нещодавнього послаблення карантину.

Про це інформує BBC.

"У Лівані оголосили повний карантин на чотири дні після збільшення кількості випадків зараження коронавірусом", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, минулого тижня уряд країни зреагував на зменшення кількості нових випадків захворювання, пом'якшивши обмеження, які діяли від середини березня. Було дозволено розпочати роботу крамницям, ресторанам та перукарням.

Але тепер їх доведеться знову зачиняти.

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб оголосив, що протягом попередніх чотирьох днів було зафіксовано понад 100 нових випадків коронавірусу.

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Тому уряд запроваджує "повний карантин" у всіх сферах за винятком охорони здоров'я, а також аграрної, переробної та харчової галузей. Він триватиме до 5:00 понеділка.

За останніми даними, у Лівані підтверджено 870 випадків зараження коронавірусу, у тому числі 26 летальних.