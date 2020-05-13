У Британії від коронавірусу померли 275 медиків і соцпрацівників

У Великій Британії від коронавірусної хвороби померли щонайменше 275 працівників галузі охорони здоров'я.

Про це пише Mirror.

"Сьогодні Борис Джонсон визнав, що принаймні 275 працівників галузі охорони здоров'я загинули внаслідок коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за словами голови британського уряду, епідемія коронавірусу забрала життя 144 медиків та 131 працівника служби соціального забезпечення.

Утім, указує видання, на думку експертів, реальна цифра загиблих серед медичного персоналу та соціальних працівників значно вища.

Як повідомлялося, у Великій Британії протягом останньої доби померли 494 особи, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Загалом жертвами епідемії стали 33 186 британців. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні становить 229 705.