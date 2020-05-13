У Росії кількість заражених коронавірусом перевищила 240 тисяч

За добу в Росії зафіксували 10 020 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість заражених у країні - 241 932 особи.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше випадків зараження за добу в Москві - 4 703, Московській області - 962 і Петербурзі - 435.

За минулу добу померли 96 осіб. Загалом із початку епідемії - 2 208 осіб.

Одужали 47 887 осіб (+ 4 467 пацієнтів за добу).

За кількістю інфікованих COVID-19 Росія залишається на третьому місці в світі після США (1,408 млн.) та Іспанії (269,5 тис.)

Станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб загинули і 1 610 725 одужали.

Фото: АА