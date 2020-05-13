Кількість померлих від COVID-19 у Франції зростає другий день поспіль

У Франції другий день поспіль фіксують зростання кількості летальних випадків від COVID-19 та ускладнень, пов’язаних із коронавірусом.

Про це йдеться в офіційній заяві Національного управління охорони здоров’я Франції повідомляє видання Le Point

«Після того, як у неділю зафіксовано найнижчу щоденну кількість загиблих з початку карантину - 70 летальних випадків за 24 години, цей показник знову різко зріс до 263 у вівторок та 348 за минулу добу», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу 26 991. Водночас у Національному управлінні охорони здоров’я Франції зазначають: якщо кількість смертей знову зростає, то кількість людей, госпіталізованих або прийнятих на лікування до відділень інтенсивної терапії, продовжує зменшуватися. Усього у лікарнях перебувають 21 595 осіб (22 284 особи перебували напередодні). 2 422 французів залишаються пацієнтами реанімаційних відділень, учора їх було 2 712.

Загалом у Франції підтверджено 178 225 випадків захворювання на COVID-19. З яких 57 785 людей одужали, 93 449 – хворіють.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est