У Південній Кореї після пом'якшення карантину коронавірус виявили у 119 осіб

У південнокорейській столиці Сеулі та сусідніх містах, де зафіксували новий спалах коронавірусної інфекції COVID-19 після пом'якшення карантину і відкриття нічних клубів, вірус виявили у 119 осіб.

Про це повідомляє Yonhap.

«У Сеулі зафіксували ще один спалах інфекцій, пов’язаних з нічними клубами в сеульському мікрорайоні Ітаєвон, що призвело до 119 випадків захворювання по всій країні», - йдеться у повідомленні.

З 119 осіб, заражених вірусом після відвідин клубів або спілкування з хворими, 69 випадків зафіксували в самому Сеулі. Загалом 14 211 людей пройшли тести на коронавірус, заявив мер Сеула Парк Вонсун на брифінгу.

Поза межами столиці повідомлялося про 23 хворих в провінції Кьонгі, 15 - в Інчхоні, 5 - в провінції Північний Чхунчонг, 4 - в Пусані і по одному в провінціях Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.

Спалах інфекції стався після того, як 29-річний чоловік із коронавірусом 1-2 травня відвідав п’ять нічних клубів і бар у сеульському районі Ітаєвон.

Після цього влада країни ухвалила рішення терміново закрити розважальні заклади.

За даними Worldometer, у Південній Кореї зафіксовано 10 962 випадків COVID-19 (26 за сьогодні), з яких – 259 хворих померли, 9 695 – одужали.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.