Церкви Греції знову відкриються для вірян із 17 травня

Церкви Греції знову відкриються для вірян із 17 травня

Укрінформ
Грецькі церкви знову відкриються для вірян 17 травня, але за умови дотримання норм дистанціювання.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Спільне рішення міністерств охорони здоров'я та релігії, яке має бути оприлюднене у вівторок, дозволяє церквам у Греції знову відкрити свої двері для вірян із 17 травня. З дотриманням санітарних норм. Рішення стосується регулярних служб, а також таких обрядів, як хрестини та весілля, і воно діятиме до 5 червня, коли буде знову розглянуте владою з урахуванням епідеміологічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

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У церквах на десять квадратних метрів допускається тільки одна людина. Між священнослужителями та членами громади має бути відстань не менше 1,5 метра.

Максимум 50 осіб можуть перебувати у місцях відправлення культу, які мають площу понад 500 квадратних метрів.

У церквах також рекомендують використовувати маски і зобов'язують використовувати антисептичні гелі або серветки для рук.

Як повідомлялося, у Греції з понеділка відкрилася більшість крамниць та частково відновили навчання у школах.

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Також країна планує офіційно розпочати туристичний сезон уже з 1 липня та підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

Загалом же грецькі карантинні заходи виявилися дуже вдалими – число заражених та померлих протягом пандемії коронавірусу в країні виявилися на загальноєвропейському тлі дуже низькими.

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