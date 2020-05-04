Греція послабила карантин - відкриваються магазини та перукарні

Із понеділка 4 травня грецька влада починає послаблення карантиних заходів, введених для протистояння пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Послаблення карантинних обмежень, пов’язаних із коронавірусом, починається в Греції з цього понеділка. Відкриваються дрібні магазини та перукарні, а людям знову дозволяється вільно переміщуватися в районах свого постійного проживання», - йдеться в повідомленні.

Грецька влада тепер розмірковує над послабленням обмежень в інших сферах.

Окрім повернення до занять старшокласників 11 травня, очікуються наступні кроки – відновлення вільного руху по країні та на островах. Усе це залежатиме від розвитку ситуації з коронавірусом та пропозицій експертів. Наразі відомо, що 18 травня уряд планує дозволити вільний рух по материку. На практиці це означає, що кожен зможе їхати куди хоче.

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Однак те саме не стосуватиметься островів. Нинішній урядовий план передбачає, що вільний рух по островах буде дозволений з 1 червня і супроводжуватиметься відкриттям ресторанів, кафе та готелів.

Як відомо, Греція, на відміну від інших європейський середземноморських держав – Італії, Франції та Іспанії, змогла уникнути серйозного сплеску смертності від коронавірусу.

Станом на 4 травня у Греції загалом зафіксовано 2626 випадків COVID-19, включаючи 144 смерті та 1374 одужання.

Фото: ekathimerini.com