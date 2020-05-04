Греція послабила карантин - відкриваються магазини та перукарні
Про це повідомляє Ekathimerini.
«Послаблення карантинних обмежень, пов’язаних із коронавірусом, починається в Греції з цього понеділка. Відкриваються дрібні магазини та перукарні, а людям знову дозволяється вільно переміщуватися в районах свого постійного проживання», - йдеться в повідомленні.
Грецька влада тепер розмірковує над послабленням обмежень в інших сферах.
Окрім повернення до занять старшокласників 11 травня, очікуються наступні кроки – відновлення вільного руху по країні та на островах. Усе це залежатиме від розвитку ситуації з коронавірусом та пропозицій експертів. Наразі відомо, що 18 травня уряд планує дозволити вільний рух по материку. На практиці це означає, що кожен зможе їхати куди хоче.
Однак те саме не стосуватиметься островів. Нинішній урядовий план передбачає, що вільний рух по островах буде дозволений з 1 червня і супроводжуватиметься відкриттям ресторанів, кафе та готелів.
Як відомо, Греція, на відміну від інших європейський середземноморських держав – Італії, Франції та Іспанії, змогла уникнути серйозного сплеску смертності від коронавірусу.
Станом на 4 травня у Греції загалом зафіксовано 2626 випадків COVID-19, включаючи 144 смерті та 1374 одужання.
Фото: ekathimerini.com