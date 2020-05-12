Новий уряд Ізраїлю складе присягу 14 травня

Церемонія складання присяги нового уряду Ізраїля, сформованого за результатами виборів 2 березня, відбудеться у четвер, 14 травня в ізраїльському парламенті (Кнесеті).

Про це повідомляється на сайті Кнесету.

"Спікер Кнесету Бені Ганц оголосив, що церемонія інавгурації 35-го уряду Ізраїлю під керівництвом Нетаньягу та заступника голови уряду (ним стане відповідно до коаліційної угоди сам Ганц, який очолює партію "Кахоль-Лаван" - ред.) відповідно до поправки до закону, схваленого минулого тижня Кнесетом, відбудеться після проведення слухань у четвер о 13:00", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, треті дочасні парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 2 березня. Партія Нетаньягу «Лікуд» здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй та її союзникам не вдалося отримати більшість у парламенті. Після цього Нетаньягу та Ганц кілька тижнів не могли домовитися про створення уряду, в тому числі й у додатково відведений для цього період. Країна рухалася вже до четвертих дострокових виборів.

Зрештою, два головні політичні суперники в Ізраїлі – лідер партії «Лікуд» Беньямін Нетаньягу та лідер партії «Кахоль-Лаван» Бені Ганц – домовилися про створення уряду національної єдності.