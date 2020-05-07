В Ізраїлі після шести тижнів карантину відкрили ТЦ, ринки і спортзали

Ізраїльська влада з четверга, 7 травня, відновила роботу ринків, торгових центрів та тренажерних залів, оскільки в країні спостерігається невелика кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

"Торгові центри, ринки та тренажерні зали відкрилися в четвер вранці після шести тижнів закриття, оскільки кількість нових випадків коронавірусу в Ізраїлі залишається низькою", - йдеться в повідомленні.

Проте при цьому й далі всі громадяни мусять дотримуватися низки безпекових заходів.

Так, наприклад, відвідувачам ринку Mahane Yehuda охоронці вимірюють температуру перед входом на ринок. Окрім того, слідкують за тим, щоб ринок не був переповнений. Зазначається, що фрукти та овочі на ринку Mahane Yehuda продаються лише запакованими, а покупці мають бути в масці та в рукавичках. Окрім того, сьогодні відкрились ринки в Тель-Авіві — Кармель та Левінський, а також кілька ринків у Хайфі та Беершебі.

Зазначається, що для клієнтів, які стоять в черзі надворі, повинні також бути вказані відстані і висіти вивіски про збереження дистанції. Біля приміщень розміщують дезінфікуючі засоби.

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Користуватися спортивними та фітнесзалами можна з розрахунку одна людина на 10 метрів, з дотриманням правил гігієни.

В Ізраїлі відкрили ТЦ, ринки і спортзали / Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Повідомляється, що якщо кількість нових випадків захворювання буде стрімко зростати після скасування обмежень — їх можуть поновити. Всі обмеження планують скасувати 14 червня. Рішення про послаблення карантинних обмежень були ухвалені ще в понеділок.

к повідомлялося, станом на ранок 7 травня у світі загалом виявлено 3,8 мільйони випадків COVID-19, включаючи 265 тисяч летальних, одужали 1,303 мільйона людей.