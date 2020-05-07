У Ізраїлі після карантину поновлюють футбольний сезон

Професійні футбольні ліги Ізраїля відновлять ігри 30 травня, після майже двомісячної перерви, викликаної пандемією коронавірусу.

Про це заявили у міністерстві спорту Ізраїля та організації Професійних футбольних ліг країни, пише Xinhua.

“Дозвіл на ігри поширюється на дві професійні ізраїльські ліги: Прем’єр-лігу, що відновиться 30 травня, й Національну лігу, що почне матчі 1 червня”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що клубні змагання розпочнуться вже 10 травня.

“Відповідно до умов, затверджених Мінохорони здоров’я Ізраїля та прем’єр-міністром Нетаньягу, матчі проходитимуть за закритими дверима. Усі гравці також муситимуть перебувати на повному домашньому карантині протягом усього періоду змагань й тренувань за винятком подорожей на тренування й матчі”, - зауважує Xinhua.

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Окрім цього, у всіх гравців щодня зніматимуться покази температури тіла й проводитиметься перевірка на наявність симптомів.

“Утім, якщо рівень захворюваності в Ізраїлі у травні зросте, рішення про відновлення ігор ліги буде переглянуте”, - наголошує Xinhua.

Як відомо, всього в країні зафіксовано 16 314 випадів COVID-19, включаючи 238 смертей та 10 527 одужань.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90