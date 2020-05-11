У Китаї з'явилась зона високого ризику

У місті Шулан на північному сході Китаю запровадили особливий режим з метою боротьби зі спалахом коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє The Guardian.

"У неділю влада Китаю перекласифікувала Шулан, місто біля кордону з Росією та КНДР, у зону високого ризику, після локального спалаху коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Це відбулося лише за тиждень після того, як Китай визначив усі регіони країни територією з низьким або середнім ризиком поширення пандемії коронавірусу.

У неділю китайська національна комісія з охорони здоров’я повідомила про 17 нових випадків коронавірусу, що становить найбільшу кількість протягом майже двох тижнів. З цих 17 випадків, п'ять випадків місцевого поширення вірусу зафіксували у трьох провінціях, які межують з РФ або Північною Кореєю.

Місцева влада наказала тимчасово закрити всі громадські місця у місті Шулан, включаючи спортивні споруди, кінотеатри та бібліотеки, всіх мешканців закликали залишатися вдома.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 мільйона, понад 284 тисячі осіб померли внаслідок хвороби.

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