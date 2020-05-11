У китайському Ухані знову росте кількість хворих на COVID-19

У китайському Ухані за добу 10 травня виявили п'ять нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на комітет з питань охорони здоров'я провінції Хубей.

Серед нових хворих десять заразилися всередині країни, п'ять — в провінції Хубей. Провінційний Комітет охорони здоров'я уточнює, що всі п'ять нових випадків COVID-19 виявлені в Ухані, де вперше було зареєстровано спалах коронавірусу в грудні минулого року.

Напередодні в Ухані був підтверджений перший з 3 квітня випадок зараження коронавірусом. Таким чином, число заражених в активній формі в Ухані станом на ранок понеділка становить шість осіб, всі госпіталізовані.

Сім нових випадків COVID-19 - "імпортовані" з-за кордону (все в автономному районі Внутрішня Монголія). Всі 12 безсимптомних випадків зафіксовані всередині країни, 780 безсимптомних носіїв коронавірусу знаходяться під наглядом медиків.

За добу в країні не зафіксовано жодного летального результату, пов'язаного з COVID-19.

З грудня від ускладнень, викликаних коронавірусом, у Китаї померли 4 633 особи, зареєстровано 82 918 випадків зараження, з них 1 690 - ввезених з-за кордону.

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У медустановах країни продовжують проходити курс лікування 141 особа, стан дев'яти хворих оцінюється як важкий. Вилікувалися і виписані з лікарень понад 78 тисяч осіб.

Нагадаємо: на китайських територіях поза межами материкової частини за добу зафіксовано три нові випадки зараження, всі у Гонконзі. З грудня минулого року в трьох районах підтверджено 1 532 випадки захворювання: у Гонконгу - 1 047 (при чотирьох смертельних випадках), Макао - 45, на Тайвані - 440 (шість випадків смерті).

Фото: Xinhua