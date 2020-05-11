В Іспанії коронавірус йде на спад - 343 випадки за добу

Кількість нових хворих та померлих від коронавірусу в Іспанії продовжує знижуватися – за останню добу в країні через COVID-19 померли 123 пацієнти.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

«За останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 123 хворих – це на 20 менше, ніж вчора, що було рекордно низьким показником з 18 березня. У п’ятницю повідомляли про 179 померлих, а до цього три дні поспіль щоденна кількість загиблих перевищувала 200. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу зросла на 343, що в рази нижче, ніж показники попередніх днів: 812 у неділю, 604 у суботу, 1095 у п’ятницю», - йдеться в повідомленні.

Проте, як зазначає координатор з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон, «важливо враховувати затримку даних за вихідні».

Він додав, що після послаблення карантину для дітей стрибка захворюваності не сталося.

Загалом із початку епідемії в Іспанії зареєстрували 227 436 підтверджених заражень коронавірусом. 26 744 хворих померли, 137 тисяч – одужали.

Як повідомлялося, сьогодні 11 регіонів – майже половина населення країни – переходять до "фази 1" першої з чотирьох фаз пом'якшення карантину. Два найбільших міста країни - Мадрид і Барселона – поки що не відповідають критеріям пом’якшення, тому карантин у них триватиме без змін.

6 травня парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра Педро Санчеза.

Фото: АА