У світі - майже 4,2 мільйона заражених коронавірусом, померли понад 284 тисячі

Станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 мільйона, понад 284 тисячі осіб померли внаслідок хвороби.

Про це повідомляє Worldmeter

Наразі число підтверджених випадків коронавірусу в усіх країнах світу досягло 4 197 152. Померли через COVID-19 284 096 осіб, 1 500 400 пацієнтів вилікувалися.

У трійку лідерів за кількістю хворих на COVID-19 входять США (1,367,963), Іспанія (264,663) та Російська Федерація (221,344).

У країнах Західної та Центральної Європи пандемія вже кілька тижнів поспіль іде на спад, карантинні обмеження там поступово знімають.

В Україні станом на 11 травня зафіксували 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу додалися 416 нових випадків.