Росія - третя у світі за кількістю інфікованих, за добу захворіли 11 648 осіб

За добу в Росії зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом - 11 648. Загальна кількість заражених становить 221 025 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавирус.рф.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Москві (+6169 осіб), Підмосков'ї (+1079), Санкт-Петербурзі (+307), Нижегородській області (+291), Смоленській області (+164) і Дагестані (+119). У Москві загальна кількість виявлених випадків захворювання сягнула 115909 (більш як половина наявних у країні).

За добу зареєстрували 94 смерті від коронавірусу. Загалом із початку епідемії, за офіційними даними, померло 2005 осіб.

Із початку поширення COVID-19 у Росії одужали 39713 осіб (+5495 за добу).

Росія з п'ятого місця за загальною кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу вийшла на третє, обійшовши Італію (219 тис.) І Велику Британію (220,4 тис.).

Станом на 11 травня у світі зафіксовано 4 194 833 випадків коронавірусу, зокрема 284 022 осіб померли 1 499 803 одужали.