У Сполучених Штатах від COVID-19 померли понад 80 тисяч осіб

Кількість людей, які померли через зараження коронавірусом, у Сполучених Штатах Америки станом на понеділок уже перевищила 80 тисяч.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, станом на ранок 11 травня кількість жертв COVID-19 у США становить 80 787. Це найбільший відповідний показник у світі.

Загальна кількість заражених коронавірусом теж наразі робить США «лідером» серед інших країн світу: йдеться про 1 367 638 підтверджених випадків.

З іншого ж боку, одужали в США від цієї хвороби вже 256 336 пацієнтів.

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Як відомо, станом на ранок 11 травня загальна кількість випадків коронавірусу у світі становить 4 194 047, включаючи 283 992 летальних та 1 499 427 одужань.

В Україні ж станом на 11 травня зафіксували 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 408 летальних та 3288 одужань. За добу в Україні зафіксували 416 нових випадків.

Фото: АА