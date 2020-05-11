Кількість інфікованих коронавірусом у Франції перевищила 139 тисяч

У Франції інфіковані коронавірусом 139 063 особи. За добу від COVID-19 померли 70 осіб.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 10 травня у Франції підтверджено 130 063 випадки інфікування коронавірусом; 26 380 людей померли; 2 776 пацієнтів залишаються в реанімації; 56 217 осіб виписано з лікарень після одужання.

Як уточнює Міністерство солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу було зафіксовано 70 летальних випадків від COVID-19; виявлено 209 інфікованих; госпіталізовано 212 пацієнтів; 38 осіб залишили відділення інтенсивної терапії; та 212 одужали.

Ці показники засвідчують уповільнення темпів пандемії.

У Франції з понеділка, 11 травня, розпочався перший етап виходу з режиму карантину.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est