Дозволять зустрічі у парках і спортивні ігри: Англія планує послабити карантин
Про це повідомляє BBC.
«У недільному телезверненні до нації Борис Джонсон анонсував «умовний план» відкриття суспільства після карантину, який вже з цієї середи дозволить жителям Англії проводити більше часу надворі. Людям планують дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор (останні – лише з людьми, які проживають разом)», - йдеться в повідомленні.
Також дозволять зустрічі людям, які не проживають разом – за умови, що це буде у парках та з дотриманням 2 метрів дистанції. Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно. Людей просять, як і раніше, не виходити з дому без нагальної потреби та уникати пересування громадським транспортом.
Поки йдеться про попередній план – фінальне рішення має з’явитися до кінця понеділка.
Зараз йдеться лише про Англію – на решті території Великої Британії (Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) карантинні обмеження й далі залишатимуться жорсткими.
За даними Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, за останню добу від коронавірусу в країні померли 269 людей. 346 померли у суботу, 626 у п’ятницю. Ймовірно, причиною менших даних є традиційна для вихідних днів затримка.
Фото: АА