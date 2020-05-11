Дозволять зустрічі у парках і спортивні ігри: Англія планує послабити карантин

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оприлюднив перші деталі послаблення карантинних заходів, які мають початися із середи.

Про це повідомляє BBC.

«У недільному телезверненні до нації Борис Джонсон анонсував «умовний план» відкриття суспільства після карантину, який вже з цієї середи дозволить жителям Англії проводити більше часу надворі. Людям планують дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор (останні – лише з людьми, які проживають разом)», - йдеться в повідомленні.

Також дозволять зустрічі людям, які не проживають разом – за умови, що це буде у парках та з дотриманням 2 метрів дистанції. Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно. Людей просять, як і раніше, не виходити з дому без нагальної потреби та уникати пересування громадським транспортом.

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Поки йдеться про попередній план – фінальне рішення має з’явитися до кінця понеділка.

Зараз йдеться лише про Англію – на решті території Великої Британії (Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) карантинні обмеження й далі залишатимуться жорсткими.

За даними Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, за останню добу від коронавірусу в країні померли 269 людей. 346 померли у суботу, 626 у п’ятницю. Ймовірно, причиною менших даних є традиційна для вихідних днів затримка.

Фото: АА