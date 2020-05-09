В Італії від коронавірусу вилікувалися понад 100 тисяч осіб

Від початку епідемії коронавірусу в Італії вже вилікувалася 103 031 особа, в яких раніше підтвердили хворобу COVID-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"В Італії вже понад сто тисяч пацієнтів одужали від хвороби COVID-19, на сьогодні їх налічується 103 031, що на 4 008 більше порівняно зі вчорашнім днем", - йдеться у повідомленні.

Кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу в Італії зросла до 30 395, ця цифра зросла на 194 випадки протягом останньої доби.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії на сьогодні становить 218 268, збільшившись порівняно зі вчорашнім днем на 1 083 випадки.

Як повідомлялося, у світі станом на 9 травня зафіксовано 4 030 027 випадків інфікування коронавірусом, померли 276 496 осіб, одужали - 1 394 953.

Фото: ANSA