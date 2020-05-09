Європейський проєкт зробив війну фізично неможливою

Європейський проєкт, який зароджувався на руїнах, що залишила по собі Друга світова війна, був створений саме для того, щоб зробити війну не лише немислимою, а фізично неможливою. Саме це досягнення континент відзначає 9 травня - у День Європи.

Про це йдеться у спільній заяві Президента Європарламенту Девіда Сассолі, Президента Європейської Ради Шарля Мішеля та Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Текст документа оприлюднений на сайті Єврокомісії.

«В 1950-му році Європа переживала кризу, вона все ще була фізично і економічно вражена наслідками Другої Світової війни і шукала політичні шляхи для того, щоб цей жах війни ніколи не міг повторитися. Попри похмуре минуле, 9 травня міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виклав своє бачення, яким чином Європа може досягти цієї мети, створити спільні інституції, які зроблять війну не лише немислимою, але й фізично неможливою. Його слова змінили хід історії та заклали основу, на якій його покоління та всі наступні збудували Європейський Союз, який ми маємо сьогодні», - йдеться у документі.

Лідери ЄС відзначили, що 70-та річниця Декларації Шумана відзначається в момент ще однієї кризи, яку долає Європа. По усьому континенту вже понад 100 тисяч європейців померли від коронавірусу протягом минулих місяців. Сотні мільйонів людей зіткнулися із безпрецедентними обмеженнями в повсякденному житті заради стримування вірусу від подальшого розповсюдження.

«Як лідери трьох головних європейських інституцій, ми думками сьогодні, перш за все, з тими, хто втратив близьких людей. Наша вдячність – тим працівникам, які продовжують роботу в умовах кризи, - тим, хто знаходиться на лінії фронту в лікарнях та в будинках нагляду за літніми, де вони ведуть боротьбу за життя людей. Серед них – працівники служб доставки, офіцери поліції, - всі ті, хто забезпечує продовження щоденного життя. Ми також вдячні за дух солідарності та громадянської відповідальності, який продемонстрували європейці, допомагаючи сусідам похилого віку, шиючи маски, жертвуючи гроші нужденним. Європа виявила найкращі якості, коли показала таке тепло і солідарність», - наголосили європейські керівники.

Вони нагадали про масштабні заходи, включаючи застосування фіскальних та фінансових інструментів, які допомагають Європі не лише стримувати пандемію коронавірусу, але й зменшити її соціальні та економічні наслідки, зберегти робочі місця і ключові виробництва, створити передумови для економічного відродження, щоб Європа вийшла з цих випробувань сильнішою та об’єднаною.

Читайте також: День Європи цього року святкують онлайн через коронавірус

Водночас ЄС бере активну участь у глобальних зусиллях з відповіді на коронавірус. Під час благочинної конференції під егідою Єврокомісії, яка відбулася 4 травня, міжнародна спільнота та «Команда Європи» мобілізували суму у 7,4 мільярда євро, яка піде на підтримку організацій з охорони здоров’я, для досліджень у сфері пошуку вакцини, методів діагностики та лікування вірусу.

За словами лідерів ЄС, Європа буде продовжувати відігравати вагому роль у боротьбі з пандемією, яка може бути переможеною лише завдяки об’єднанню зусиль та солідарності. Лише сильний Європейський Союз може допомогти Європі зберегти спільні надбання та допомогти у інноваційному відродженні економіки в країнах-членах.

«Вчора (8 травня) ми відзначили 75-ту річницю завершення Другої Світової війни. Ми маємо завжди пам’ятати жах та варварство цієї війни, та ті жертви, які були принесені, щоб її завершити. Сьогодні ми бачимо, що трапилося далі. Тож будемо пам’ятати покоління 50-х років минулого століття, людей, які вірили в те, що краща Європа та кращий світ можуть бути збудовані на руїнах війни – і почали їх будувати. Якщо ми засвоїмо ці уроки, якщо ми залишатимемося об’єднаними в солідарності та навколо наших цінностей, - тоді Європа зможе піднятися з кризи навіть сильнішою, ніж була до того», - наголосили керівники ключових Євроінституцій.