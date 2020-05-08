Український лікар розповів про лікування COVID-19 та зарплати колег в Італії

В Італії українські лікарі, які поїхали туди на допомогу колегам, побачили, що там були дуже жорсткі правила перебування на вулицях, у госпіталях, - вони жили по одному в номері і їм навіть забороняли ходити один до одного у номер.

Про це у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив керівник госпіталю МВС в Київській області Юрій Сак, який літав у складі української делегації на допомогу лікарям в Італії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Юрій Сак був у групі українських лікарів з 10 осіб, яка перебувала знаходиться у місті Пезаро, провінція Марке, на узбережжі Адріатичного моря. Інша група українських лікарів з 10 осіб була у місті Урбіно, яке також знаходиться у провінції Марке.

«Ми прилетіли на військовий аеродром у Рим, і підлітаючи ще до аеродрому, пролітаючи над Римом, ми побачили повністю пусті дороги, ми побачили пусті міста, ми побачили практично ні однієї машини. Вже коли ми прилетіли, приземлились, взяли свої речі і почали переміщалися до місця, де ми працювали три тижні, ми 4 години переміщалися по автобанам Італії. Ми за 4 години побачили буквально десяток машин, і це дуже сильно контрастувало з тим, що ми бачили, коли ми летіли назад і пролітали над Києвом, і рухалися по дорогах Києва. Це дуже кидається в очі, це з приводу карантину, з приводу тих мір, які приймала Італія і приймала Україна», - сказав Сак.

За його словами, коли вони були в Італії і переміщувалися по вулицям Пезаро, то вони побачили, що там були дуже жорсткі правила перебування на вулиці, дуже жорсткі правила знаходження в готелі. Зокрема, як відмітив Сак, вони проживали по одному в номері, і їм забороняли переміщатися навіть у готелі з кімнати в кімнату.

Керівник госпіталю МВС Київщини відмітив, що їм італійські лікарі казали, що вони не встигали приймати цих пацієнтів, і їм доводилося приймати рішення, кого рятувати, а кого рятувати не варто, бо не вистачало рук. «І вони чітко для себе визначили: легких пацієнтів вони не госпіталізують, вони їх відправляють на самоізоляцію, то це в принципі і ми використовуємо. В госпіталь клали лише осіб із середньою ступенем тяжкості і важких пацієнтів», - уточнив він.

«Коли ми задавали питання нашим італійським колегам, чи змінилася у них у зв’язку з епідемію зарплата, вони сказали, - так змінилася, у сторону зменшення. Нам було цікаво, чому. Вони кажуть: бо зарплата лікаря в Італії залежить від роботи в госпіталі і консультацій поза госпіталем. І ці консультації в період епідемії, - вони відпали, і зарплата зменшилася. Я спитав, скільки їх звільнилося чи змінило місце роботи лікарів чи медсестер. Нам відповіли, що жоден не звільнився і жоден нікуди не перевівся. Вони дуже згуртовані, вони дуже дорожать місцем, де вони працюють», - зазначив Сак.

Він наголосив, що вони побачили, що італійські лікарі дуже комунікабельні, вони були готові ділитися своїм напрацьованим досвідом і робили це із задоволенням.

Досвід перебування в Італії і роботу з італійськими лікарями Сак назвав пізнавальним.

Він відмітив, що оснащення італійських лікарень дійсно набагато вище технологічно від українського.

«Так, подібне оснащення ми можемо побачити в деяких центральних клініках Києва, може, Дніпра, Харкова, можливо, у райлікарнях ми такого не побачимо. Але хочу звернути увагу що ми можемо наситити ці лікарні цією технікою – питання, хто буде на цьому всьому працювати. Основна зараз задача – зберегти персонал, зберегти лікарів, медсестер, санітарок, які наразі опинилися у такій ситуації коли у них дилема: залишатися працювати чи кидати ті місця, де у них високий ризик захворіти», - поінформував керівник госпіталю МВС Київщини.

Як повідомлялося, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19. Наразі лікарі, які протягом трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі з COVID-19, повернулися в Україну, і проходять двотижневу обсервацію.

фото: ANSA