Кількість хворих COVID-19 в Росії наблизилась до 188 тисяч

За добу в Росії зафіксовано 10 683 нові випадки інфікування коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених COVID-19 становить 187 573 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, найбільше нових випадків COVID-19 виявлено в Москві - 5846, Московській області - 918 і Петербурзі - 375.

За останню добу померло 98 пацієнтів з COVID-19. Загалом з початку поширення коронавірусу в Росії померло 1 720 осіб.

Одужали 26 546 осіб (+2803 людини за добу).

Станом на 8 травня у світі зафіксовано 3 935 622 випадки коронавірусу, зокрема 271 170 осіб померли і 1 351 014 одужали.

Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих з початку епідемії в Німеччині дорівнює 166 019, померло 7119 (4,3% від загального числа). Майже 140 тисяч осіб одужали, з них 2 500 – за останню добу.

У Франції підтверджено 137 779 випадків зараження коронавірусом; 25 987 людей померло. Наразі 2 961 інфікований залишається в реанімації, 55 027 осіб виписано після одужання.