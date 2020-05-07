Країни НАТО нагадують про неприпустимість поділу світу на зони впливу

Країни НАТО нагадують про неприпустимість поділу світу на зони впливу

Декларація
Укрінформ
Завершення Другої світової війни у травні 1945 року для частини Європи означало не визволення, а комуністичне поневолення, тому міжнародна спільнота має рішуче засудити концепцію поділу світу на зони впливу.

Про це йдеться у спільній декларації, підписаній главами МЗС дев’яти країн: Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Болгарії, а також держсекретарем США, інформує МЗС Польщі.

“У травні 1945 року в Європі завершилася Друга світова війна, але це не означало, що вся Європа стала вільною. Упродовж близько 50 років центральна та східна частини нашого континенту залишалися під впливом комуністичних режимів”, - йдеться у документі.

Підкреслюється, що балтійські країни були нелегально окуповані й анексовані, а інші народи опинилися в “залізних утисках” СРСР, який примушував до покори за допомогою "військової сили, репресій та ідеологічного контролю".

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“Пам’ятаючи про уроки, які випливають з жорсткого досвіду Другої світової війни, ми закликаємо міжнародну спільноту рішуче відкинути концепцію зон впливу і вимагати рівного ставлення до всіх суверенних країн”, - підкреслюється у декларації.

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