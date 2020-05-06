Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО - Пристайко

Україна підготувала усю необхідну військову базу для того, аби приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко під час відеоконференції з послами країн-членів Альянсу, Представництвом НАТО в Україні, повідомляє Урядовий портал.

«З військової точки зору Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей, яка збільшить взаємосумісність українських військових з підрозділами країн-членів НАТО. Залишається певне «домашнє завдання» на цьому напрямку, але робота добре спланована і її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їхні партнери в НАТО. З політичної точки зору ми також спостерігаємо формування консенсусу щодо запрошення України до цього формату найближчих партнерів Альянсу», - сказав Пристайко.

Він нагадав, що сьогодні в межах програми з НАТО взаємодіють Австралія, Йорданія, Швеція, Фінляндія та Грузія.

«Очікую запрошення для України вже в ході наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони», – зазначив дипломат.

Віцепрем'єр-міністр подякував представникам НАТО за послідовну підтримку України у реформі сектору оборони, зокрема впровадженні Річної національної програми, яка за змістом максимально наближена до Плану дій щодо членства в НАТО.

Він також підкреслив, що Україна продовжує незмінний рух у напрямку досягнення повноправного членства в ЄС та НАТО, як це визначено Конституцією України.

«Курс України на членство в НАТО залишається незмінним. Річна національна програма та Комплексний пакет допомоги НАТО для України є практичними інструментами, які допоможуть нам досягти цієї мети», – наголосив Пристайко.