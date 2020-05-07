Сейм Польщі дозволив голосувати на президентських виборах поштою

Нижня плата польського парламенту в четвер, 7 травня, відхилила рішення Сенату, який у вівторок проголосував проти кореспонденційного (поштового) голосування під час виборів президента Польщі.

Відтак закон щодо проведення президентських виборів у 2020 році шляхом кореспонденційного голосування потрапить на підпис президенту країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За подолання вето Сенату проголосували 236 депутатів правлячої Об’єднаної правиці за необхідного мінімуму в 231 голос. Проти цього закону були 231 депутат опозиційних сил, а 11 законодавців утрималися.

Згідно з ухваленим законом, цьогорічні президентські вибори, дату яких ще не призначено, відбудуться виключно шляхом кореспонденційного голосування як в першому, так і другому турах.

Відповідно до прийнятої напередодні спільної заяви лідерів двох коаліційних партій – “Права і справедливості” і “Згоди” Ярослава Качинського і Ярослава Говіна – перший тур виборів не зможе відбутися у визначений раніше термін – 10 травня.

Як повідомлялося, польська опозиція наполягає, що вибори зараз проводити неможливо через епідемію коронавірусу, а кореспонденційне голосування не даватиме гарантій безпеки. На переконання опозиційних сил, вибори потрібно відкласти на період після скасування стану епідемії.

Водночас представники влади переконують: якщо вибори не буде проведено найближчим часом, у країні може виникнути конституційна криза. Провладні політики не відкидають, що вибори глави держави можуть відбутися вже у червні.

Фото: PAP