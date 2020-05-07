Кількість смертей від коронавірусу в Італії наближається до 30 000

В Італії кількість летальних випадків спричинених коронавірусною хворобою COVID-19 протягом останньої доби зросла на 274 - до 29 958.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість жертв коронавірусу продовжує зростати, наразі в Італії зафіксовано 29 958 летальних випадків спричинених коронавірусною хворобою, протягом останньої доби їх число зросло на 274 випадки", - йдеться у повідомленні.

96 276 пацієнтів в Італії подолали коронавірусну хворобу, що на 3 031 більше порівняно з вчорашнім днем.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Італії наразі становить 215 858, повідомляє Worldometer.

Як повідомлялося, станом на 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 836 181, з них 265 356 летальних, одужали 1 307 606 особи.