Фінляндія подвоїла квоту на іноземних працівників у сільському господарстві

Уряд Фінляндії збільшив дозволену кількість залучених у сільському господарстві працівників, що прибувають з-за меж ЄС.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву фінського уряду.

“Попередня квота в 1500 аграріїв з-за меж ЄС була збільшена до 3000. Працівники потребуватимуть звичайного дозволу на роботу та муситимуть перебувати в карантині протягом двох тижнів по прибуттю. Зміни набудуть чинності 14 травня”, - стверджує видання.

Водночас громадян ЄС ці нововведення не стосуватимуться. Як було оголошено в понеділок, з 14 травня вони зможуть потрапити до Фінляндії за наявності документів, що посвідчують майбутнє працевлаштування.

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Окрім цього, Фінляндія полегшила працевлаштування шукачів притулку, які тепер можуть приступати до сільськогосподарських робіт без адміністративних затримок.

“Особам, заявки яких на отримання статусу біженця було відхилено, також зможуть продовжити роботу, попри дійсний наказ на депортацію, поки послуги центрів з прийняття біженців будуть для них доступними”, - йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що станом на вечір середи на території Фінляндії було виявлено 5 573 випадки інфікування COVID-19. Недуга забрала 252 життя.