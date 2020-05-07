У будинку в Нідерландах знайшли понад 12 мільйонів євро готівкою

Поліція у нідерландському Ейндховені виявила у будинку 12,5 мільйона євро готівкою.

Про це повідомляє NOS.

“Поліція Ейндховена знайшла у будинку 12,5 мільйона євро готівкою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у схованці були банкноти від 20 до 500 євро. Разом купюри важили 255 кілограмів. Окрім того, у домі знайшли вогнепальну зброю.

У будинку затримали 35-річного чоловіка. Його підозрюють у відмиванні грошей.

Минулого року в Амстердамі виявили 12,8 мільйона євро, але ця сума була розділена і зберігалась у п'яти будинках. Тоді було заарештовано сімох осіб за незаконний обіг наркотиків.

Фото regio15.nl