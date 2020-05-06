У країнах Балтії – понад чотири тисячі випадків коронавірусу

Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в країнах Балтії незначно зросла - до 4041 людини. Найбільше інфікованих в регіоні - в Естонії.

Про це повідомляє естонський Департамент здоров'я.

Згідно з його даними, в країні зафіксовано 1713 випадків зараження, за вівторок - 2. Водночас потребують стаціонарного лікування 67 хворих, з них 4 перебувають на контрольованому диханні. З лікарень додому відправлено 257 осіб, 264 історії хвороби коронавірусів закриті.

У Литві, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, виявлено 1428 вісім інфікованих, за минулу добу медики встановили 5 нових випадків COVID-19. Одужали 718 осіб.

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За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за вівторок в країні було 4 нових підтверджених випадки коронавірусу, число інфікованих - 900. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 30, з них 3 - з тяжким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 102 людини. Всього одужало - 464 людини.

Станом на 6 травня в світі зареєстровано 3 744 765 випадків зараження коронавірусом, включаючи більше ніж 258 884 летальних. Видужали майже 1 250 тис. осіб.