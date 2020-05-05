В Італії зафіксували вже понад 213 тисяч випадків Covid-19

В Італії загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 213 тисяч, збільшившись на понад тисячу протягом останньої доби.

Про це інформує ANSA.

"В Італії загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу, тобто активних хворих, померлих та тих, хто одужав, становить 213 013, що на 1 075 більше, ніж було минулої доби", - йдеться у повідомленні.

Кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу в Італії зросла до 29 315, що на 236 більше, ніж було минулої доби. 85 231 людей одужали в Італії після діагностування коронавірусної хвороби.

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Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.