Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року

Про це повідомляє Daily Mail.

"Найімовірніше, у Швеції були випадки коронавірусу ще в листопаді минулого року", - заявив Тегнелл.

Він зазначив, що окремі випадки хвороби Covid-19 бути у мандрівників з китайського міста Вухань.

"Я думаю, що могли бути окремі випадки серед мандрівників з міста Ухань, які перебували там у листопаді-грудні минулого року", - зазначив Тегнелл.

Першим офіційним випадком коронавірусу у Швеції була жінка, у якої діагностували коронавірус 31 січня після повернення з Китаю.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

Фото: АА