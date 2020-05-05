У Нідерландах зафіксували більш як 41 тисячу випадків коронавірусу

У Нідерландах станом на середину дня 5 травня кількість хворих зросла до 41 087.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 86 людей померло, виявлено 317 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 41 087 хворих і 5 168 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення запровадження заходів через коронавірус після 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Стоматологам та зубним гігієністам було дозволено працювати, інші контакті професії, зокрема, перукарі, масажисти, наразі не можуть повернутися до роботи. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх.

Дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту. А від 13 до 18 років також дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції - 1,5 метра.

Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.