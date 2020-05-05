У світі від COVID-19 померли 55 журналістів

У світі унаслідок пандемії коронавірусу померло щонайменше 55 журналістів з 23 країн.

Про це повідомляє Press Emblem Campaign.

"Щонайменше 55 журналістів загинули починаючи з 1 березня", - йдеться у повідомленні організації.

Як зазначається, найбільше журналістів померло в Еквадорі, там жертвами коронавірусу стали 9 осіб, у США – 8, у Бразилії - 4, в Іспанії та Британії по 3.

Перший зафіксований організацією випадок смерті журналіста від коронавірусу стався 21 березня. У віці 59 та 78 років померли два відомих спортивних репортери з Іспанії.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.