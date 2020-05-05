У США почали тестувати на людях експериментальну вакцину проти COVID-19

Американський фармацевтичний гігант Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях у США.

Про це повідомляє CNN.

"Американський фармацевтичний гігант Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech розпочали випробування експериментальної коронавірусної вакцини на людях у США", - йдеться у повідомленні.

Учасниками випробування стануть здорові люди у віці від 18 до 55 років.

Минулого тижня учасникам дослідження в Німеччині ввели дози вакцини, а нині випробування проводяться у Медичній школі Нью-Йорку імені Гроссмана та Медичній школі університету Меріленду.

Всесвітня організація охорони здоров'я інформує, що у світі вісім вакцин наразі перебувають у фазі клінічного випробування, а понад 100 інших знаходяться на попередніх етапах.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.