У Нідерландах мітингують проти карантину

У нідерландській Гаазі відбулася акція протесту проти карантину. З плакатами мітингарі пройшлися центром міста. На акцію протесту зібралося близько 200 людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Більшість не дотримувалася запровадження заходів через коронавірус, зокрема, дистанції 1,5 метра.

Біля центрального вокзалу Гааги поліція затримала десятки людей за порушення запроваджених правил через коронавірус. Точна кількість затриманих наразі невідома.

Місцева вдала повідомила, що про демонстрацію мітингарі не попереджали, хоча того вимагає закон.

Також аналогічні акції протесту проти карантину відбулися в Амстердамі та Утрехті. Також в Утрехті виступали проти 5G.

На відео NU.nl можна побачити, як проходила акція протесту у Гаазі.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення запровадження заходів через коронавірус після 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Стоматологам та зубним гігієністам було дозволено працювати, інші контакті професії, зокрема, перукарі, масажисти, наразі не можуть повернутися до роботи. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх людей.

Дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту. А від 13 до 18 років також дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції - 1,5 метра.

Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Фото Ірини Драбок