В Ірані деномінували та змінили назву валюти

Депутати парламенту Ірану вирішили деномінували власну валюту та змінити її назву.

Про це повідомляє Mehr News Agency.

"У понеділок іранські депутати ухвалили валютний законопроєкт, який дозволяє прибрати чотири нулі на власній валюті", - йдеться у повідомленні.

Іранські гроші відтепер називатимуться томанами замість ріалів. Згідно із законом, 10 тисяч ріалів будуть дорівнювати вартості одного томана.

Іранський парламент також встановив перехідний період у два роки для імплементації закону й заміни грошей. Впродовж цього часу, ріали й томани будуть дійсними.

Зазначається, що деномінація й зміна назви іранської валюти обговорювалася 16 років.