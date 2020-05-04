Пів години на молитву: в Ірані починають відкривати мечеті

Уряд Ірану з понеділка дозволив деяким адміністративним районам відкрити для відвідування мечеті.

Про це повідомляє AFP.

"Іран у понеділок знову відкрив мечеті в деяких частинах країни", - йдеться в повідомленні.

Мечеті було дозволено відкрити для віруючих у 132 (близько третини) адміністративних районах Ірану, які вважаються "малонебезпечними".

Країна почала використовувати систему колірного кодування "білий", "жовтий" і "червоний" для різних областей, щоб класифікувати ризик зараження коронавірусом на місцевості.

Віднині віруючі мають входити в мечеті в масках і рукавичках, їм дозволено залишатися всередині лише протягом пів години на час молитви.

Мечеті також мають утримуватися від пропозиції їжі і напоїв, пропонувати відвідувачам дезінфікуючі засоби для рук, а також дезінфікувати всі поверхні.

Представник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур заявив, що за останні 24 години в країні було зареєстровано ще 1 223 випадки зараження COVID-19, у результаті чого загальна кількість випадків захворювання сягнула 98 647 осіб, зокрема 6 277 - летальних випадків.

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