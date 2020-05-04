Кількість смертей від коронавірусу в Іспанії перевищила 25,4 тисячі
Про це повідомляє El Pais.
«В Іспанії кількість померлих від коронавірусної хвороби зросла до 25 428. Протягом останньої доби померли 164 пацієнти з коронавірусом – таку ж кількість нових смертей зареєстрували і в неділю», - йдеться в повідомленні.
Також за останню добу було зареєстровано 356 нових випадків зараження.
Загалом із початку поширення коронавірусної інфекції в Іспанії заразилося 218 011 людей – станом на понеділок 4 травня.
З початку епідемії вилікувалися 121 343 пацієнти.
Як відомо, в цій країні, найбільш ураженій COVID-19 у Європі, з 4 травня запущена «нульова фаза» урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу. По всій країні від сьогодні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на виніс.
Станом на ранок 4 травня у світі зафіксовано понад 3,56 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи понад 248 тисяч летальних.
Фото: АА