Кількість смертей від коронавірусу в Іспанії перевищила 25,4 тисячі

В Іспанії вже другий день поспіль кількість загиблих від коронавірусу становить 164 людини.

Про це повідомляє El Pais.

«В Іспанії кількість померлих від коронавірусної хвороби зросла до 25 428. Протягом останньої доби померли 164 пацієнти з коронавірусом – таку ж кількість нових смертей зареєстрували і в неділю», - йдеться в повідомленні.

Також за останню добу було зареєстровано 356 нових випадків зараження.

Загалом із початку поширення коронавірусної інфекції в Іспанії заразилося 218 011 людей – станом на понеділок 4 травня.

З початку епідемії вилікувалися 121 343 пацієнти.

Як відомо, в цій країні, найбільш ураженій COVID-19 у Європі, з 4 травня запущена «нульова фаза» урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу. По всій країні від сьогодні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на виніс.

Станом на ранок 4 травня у світі зафіксовано понад 3,56 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи понад 248 тисяч летальних.

Фото: АА