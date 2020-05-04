Російські дипломати порушили карантинні вимоги у Талліні
Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.
Підполковник естонської поліції з Пих'яської префектури Вальтер П'ярн звернув увагу на порушення російськими дипломатами вимоги не збиратися в групи більше ніж по двоє людей і на недотримання під час перебування в громадському місці двометрової дистанції.
Висновок було зроблено після вивчення фотографій, зроблених ЗМІ 30 квітня, коли делегація посольства РФ відкривала на військовому кладовищі Таллінна оновлений монумент.
У своєму листі до МЗС Естонії підполковник П'ярн нагадав, що під час надзвичайного стану, викликаного коронавірусом, з метою захисту життя і здоров'я людей перебувати в громадському місці можна не більше ніж по двоє, а дистанція між іншими особами має становити хоча б два метри.
Поліція попросила МЗС передати відповідну інформацію посольству.
Церемонія відкриття пам'ятника «Бронзовий солдат» після ремонту відбулася 30 квітня. Зокрема на деяких фотографіях посол РФ Олександр Петров перебував поруч з офіцерами російського ВМФ, не дотримуючись при цьому соціальної дистанції.
фото: ERR