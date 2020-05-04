В Росії вже понад 145 тисяч заражених коронавірусом

За добу в Російській Федерації було виявлено 10 578 випадків коронавірусу, а загальна кількість хворих в РФ сягнула 145 072.

Про це повідомляється на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з його даними, найбільшу кількість інфікованих виявлено в Москві - 5 795 (загальна кількість хворих - 74 401), Підмосков'ї - 803, Петербурзі - 317.

За минулу добу померло 76 осіб, у яких був підтверджений діагноз «коронавірусна інфекція». За весь період поширення коронавірусу в Росії померли 1354 інфіковані.

Загалом одужали 18 045 осіб (у тому числі 1 454 особи за минулу добу).

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 особи.

фото: АА